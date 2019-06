Täna peeti Tartus võidupüha paraadi. Tartu raekoda oli pühade puhul nõnda kaunis pidurüüs, et oli kohe raske ilma pildistamata mööda minna. Ilusat ja turvalist jaanilaupäeva ning hoiame üksteist!

A post shared by Jüri Ratas (@ratasjuri) on Jun 23, 2019 at 3:23am PDT