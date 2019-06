Video: vaata, kuidas inimesed reageerivad Ameerika mägede ohtlikele kiirustele ja langustele

Ameerika mäed ehk roller-coaster on aastakümneid inimesi hulluks ajanud. Need on üle terve maailma levinud ning erinevad ettevõtted püüavad luua kõige vägevamaid ja vingemaid mägesid, millega rahvast meelitada.

Selle tulemusel on loodud mitmeid mägesid, mis on niivõrd pöörased ja uskumatud, et rahvas röögib nagu torust tuleb või lausa minestavad.

Paljud ei suuda ka enda toitu sees hoida või siis kiruvad kaaslaseid, kes käskis neil niivõrd ohtlik tegevus ette võtta.

Seda video vaadata omal vastutusel, sest inimesed oksendavad.

Selles videos ei ole tegu Ameerika mägedega, vaid ragulka või katapult tüüpi atraktsiooniga. Erinevatel hinnangutel on see veel ohtlikum kui tavalised Ameerika mäed, kuna kiirus on palju-palju suurem. Lisaks mõjub inimese kehale rohkem G-jõudu, mis siseorganitele hästi ei mõju.