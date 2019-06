Laura Põldvere on jaanipäeval emaga tavaliselt EMO järjekorras

View this post on Instagram

Natuke veel ja siis saab puhata, eks! 🏖️ Kõikidele, kes kannatavad jaanipäeva ajal allergiate all mõnusat vastupidamist! Me oleme tavaliselt empsiga EMO järjekorras... Arst alati juurdleb, et kui palju on siis ka vägijooki tarvitatud. Peab alati nentima, et mitte midagi 😂 Sest juba ilma selleta on väga halb olla. Ma armastan sooja, aga õitsemisperioodil igatsen südamest vihma!