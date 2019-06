Justiitsminsteerium on alates eelmisest aastast pidanud intensiivsemat võitlust korgijoogiga. Kuigi murrangulised lahendused puuduvad, siis tahab minister Raivo Aeg EMOd võitluses korgijoogi uimastamisega tõhusamalt tööle rakendada.

Eelmisel aastal justiitsministeeriumis korraldatud ümarlaud päädis sellega, et veebruaris võeti vastu muudatus (jõustub 1. juulist sel aastal), mis karmistas seadust, mille alusel korgijoogi kasutamine kellegi uimastamisel on nüüd paragrahvi all.