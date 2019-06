Stig Rästa pani end heategevuse nimel oksjonile ja summa on kasvanud meeletuks

«Abivajajaid on palju! Hetkel, aga vajab abi üks väike tüdruk, kellel on puudu veel liiga palju. Sellega seoses panen oksjonile ise enda kontserdi. Tulen ükskõik, kuhu Eestis kohale ja sellisel kuupäeval, mis sobib meile mõlemale. Pange kommentaaridesse oma summa ja selle raha anname koos Annabelile,» kirjutas Stig.

Annabeli aitamiseks on tehtud Facebookis lehekülg. Seal seisab, et Eestis on sellise diagnoosiga lapsed määratud siiani surema - eluiga ei prognoosita üle ühe-kahe aasta.

Üle maailma ilmus aga hiljuti uudis uudsest geeniravimist, mis aitab just seda haigust ravida ühe süstiga. Rohu nimi on Zolgensma ja see on maailma kalleim ravim - 2,125 miljonit dollarit. Oluline on ka raviga sekkumise kiirus - mida varem alustada, seda suurem on täieliku paranemise tõenäosus.