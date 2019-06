«Nädala mõte» filmilavastajalt Peeter Rebaselt: Nolani filmivõtted on märgiline hetk Eesti filminduse jaoks

Christopher Nolani filmivõtted on kindlasti väga positiivne ja märgiline hetk Eesti filminduse jaoks. Seda ennekõike meie filmitööstuse arengu ja teenuste ekspordi perspektiivist. Just selliste mastaapsete projektide kaudu tekib uus know-how. Nolani projekti osaliselt Eestis filmimine on ennekõike väga suur ja oluline töövõit Eesti Filmi Instituudi juhi Edith Sepa ja Film Estonia programmi jaoks. Vast ei ole enam kellelgi rohkem kahtlusi, kas nn cash rebate-programm* on hädavajalik ja end igati õigustanud.

Samas on meil veel palju võimalik ära teha selleks, et ka pikemas perspektiivis Euroopa tasemel konkurentsivõimelised olla. Nolani projekt sillutab teed järgmiste suurfilmide jaoks vaid juhul, kui Eesti riik ka cash rebate-programmi ja filmi valdkonna üldist infrastruktuuri edasi arendab. Hetkel on selleks ideaalne ajastus, mida tasub ära kasutada. Näiteks on meie cash rebate-programmis mitu ebamõistlikku tingimust, mis ei ole muu Euroopaga võrreldes konkurentsivõimelised. Praegu saaks kiiresti vajalikud muudatused sisse viia ehk ennekõike kaotada tööjõukulude protsendi nõude, mis on väga palju lisabürokraatiat ja -riske tekitav nõudmine iga välisprodutsendi jaoks. Cash rebate’i tingimused peavad olema kindlalt ja lihtsalt ette prognoositavad ning pea võimatu on tootmise algfaasis nii täpselt ette teada, mitu protsenti ühe filmi siinsed tööjõukulud saavad olema. See on üks tingimus, mida me pole mitte ühegi teise Euroopa riigi konkureerivas programmis täheldanud. Teiseks tasuks Eesti riigil kindlasti toetada kaasaegse stuudiokompleksi ehitust, et ka rohkem sisevõtteid siia tuleks. See tooks olulist lisakäivet ka Eesti turismisektorile.