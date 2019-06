Video: neli pesumodelli said koos näitleja Zac Efroniga naha märjaks

Ameerika näileja Efron alustas oma isikliku Youtube kanaliga 2019. aasta märtsis, ning on praeguseks kogunud üle poole miljoni jälgija. Efron jagab oma kanalil põhiliselt treeningvideosid, millega liitusid hiljuti ka Victoria's Secrets pesumodellid.

Efron peab vormisolekut ja treeningut väga oluliseks. «See on hea, see on lõbus ja sa kohtad sõpru.» Temaga liitunud pesumodellid rääkisid lühidalt trennist kui teraapiast ning tänu sellele rahu leidmisest.