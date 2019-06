Valus tüng! Eestis levinud kiusamisvastane algatus oli tegelikult hoopis Sprite’i reklaamikampaania

Mõni aeg tagasi tegin postituse kiusamise ja haterite teemal ✌️ Tegemist on @iloveyouhater_eesti nimelise kampaaniaga, mille taga on tegelikult Sprite karastusjook⭐️ Põhjus miks otsustasin selles kampaanias osaleda on lihtne - see temaatika puudutas mind, olen sellega palju ise kokkupuutunud ja tundsin, et soovin sel teemal kaasa rääkida. Minu jaoks ei vähenda see kindlasti teema olulisust, et kampaaniaga on seotud kindel joogibränd vaid pigem on see suur respect, et selline sotsiaalkampaania on seotud ülemaailmse ja tuntud karastusjoogiga 🙏 Märkame parimais valguses neid, kes eristuvad ja oleme teineteisele toeks✌️💕#iloveyouhater @iloveyouhater_eesti @sprite #ad

