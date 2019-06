Näitleja Hanna Martinson ei usu, et piim on tervisele hea

Hanna Martison jagas enda Facebookis Saaremaa väljaande Meie Maa artiklit «Piim – päeva pärl?» , kus ortopeed Anti Kukkela räägib piimaga seotud probleemidest ja kuidas see inimese tervist puudutab.

Hanna Martinson, kes on suur loomade eest võitleja, peab oluliseks igasuguste loomade ekspluateerimise, seal hulgas ka nende kasvatamise isegi piima lüpsmise põhimõttel.

Piimatootjate ja -müüjate reipad ning entusiastlikud väited piima vajalikkusest ja tervislikkusest on aga väga valikuline viis piimast rääkimiseks. Ignoreeritakse ja vaikitakse maha uuringud, milles piim ei olegi positiivne kangelane, pigem vastupidi. Samuti püütakse inimesi panna uskuma, et piim on suisa hädavajalik olemaks terve, ehkki sellele räägib vastu inimliigi ajalugu.