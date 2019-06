Tšellist Silvia Ilves läks oma kihlatust ja lapse isast lahku

Silvia ei eita, et tema elu keerdkäigud on olnud tormised ja ootamatud. Tal on kokku neli poega kolme mehega. Ometi uskus ta, et eelmisel aastal alguse saanud muinasjutt jääb kestma.



Silvia ja ettevõtja Jaak Kulla (36) kohtusid ligi poolteist aastat tagasi ja kihlusid eelmise aasta maikuus. Naise jaoks tuli ettepanek abielluda suure üllatusena, sest mitte väga ammu elati üheskoos raskeid aegu üle, mis suhet ja üksteist kõvasti proovile on pannud. «Ta on pidanud palju pingutama. Olen keerulise iseloomuga inimene, nagu ikka vahel muusikud,» rääkis Silvia Elu24-le.



Eelmise aasta lõpus saadi ühise poja vanemateks. Nüüdeks on kaunilt alanud muinasjutt läbi ja naine on üheskoos lastega välja kolinud ühisest üürikodust. Silvial on varasematest kooseludest kolm poega.