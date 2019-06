ELU24 INTERVJUU Läti meesstripparid rääkisid, kuidas laval naised kuumaks kütta ning oma seosest Ed Sheeraniga

15. ja 16. veebruaris Riias toimunud täiskasvanutele suunatut festival Erots 2019 oli täis paljast ihu ning fetišeid igale maitsele. Festivalil astusid üles ka kohalikud stripparid, kes rääkisid, kuidas naisi laval üles kütta, mis muusika saatel neile meeldib strppi teha (valikusse kuulus ka Ed Sheeran) ning räägiti ka sellest, kuidas hakkama saada naistega, kes natuke liiga kiiresti tahavad mehed paljaks tõmmata.

Mehed treenivad peaaegu alati koos. Treeningu hulka kuuluvad tantsutunnid ning külaskäik jõusaali.

«Me töötame koos meeskonnaga ja esineme ka üksikult, aga me teeme koos trenni. Kõik oleneb sellest, mis esinemised meil on, mis üritused,» ütlesid nad.

«Me treenime koos igal argipäeval, esmaspäevast reedeni. Laupäeviti ja pühapäeviti käime show’del. See oleneb sellest, mis show’d meil on, mis broneeringud oleme teinud. Reede ja laupäev on meie päralt. Naised on meiega rahul. Meie oleme õnnelikud,» lisati.

Nad avasid ka natuke oma päevakava.

«Inimesed ärkavad tavaliselt kell seitse-kaheksa üles ja lähevad oma tööd tegema. Meie ärkame üles, millal iganes ja hakkame treenima üheteistkümne või kaheteistkümne ajal. Teeme seda mõne tunni, kuni oleme kompositsiooni ja tantsuga valmis. Meie igapäevatöö on tantsida,» ütlesid nad.

Kõige raskem muusikažanr, mille järgi tantsida, on raskemuusika, kuna see on liiga mehelik.

Selle järel ütlesid mehed ükshaaval, mis žanri järgi nemad eelistavad kõige enam tantsida.

Üks meestest sõnas: «Mulle meeldib enamasti romantiline muusika, nagu Ed Sheeran, Weekend, mõned «Magic Mike’i» laulud ka. Mõnikord ka raskemat muusikat, rokki, nagu näiteks Metallica, sest mõnele naisele meeldib selline muusika. Ma olen suur mees ka ja mulle meeldib raskema muusika saatel rokkida.»

Lätlased tõid välja, et suurimad erinevused Läti ja USA, kus nad mõnel korral aastas käivad, on inimeste suhtumine.

«Inimesed seal (Ameerikas) on rohkem avatud, nad teavad, mida nad vaatama tulevad. Nad ostavad pileti ja teavad, mida nad väärivad. Kui nad tulevad meeste stripi-show pärast, siis nad haaravad võimalusest. Läti tüdrukud ootavad midagi. Nad on rohkem endasse tõmbunud,» selgitasid nad.

Mehed rääkisid ebaõnnestunud või naljakatest seikadest, mis neil laval olles juhtunud on.

Üks nendest sõnas: «Naised on püüdnud mul pükse jalast ära võtta. Meie firma ei näe ette, et me end täiesti alasti võtame. Ma ei tundnud end just kõige paremini ja püüdsin seda nii palju varjata, kui suutsin. Me püüame anda endast parima, et me kõike ei näitaks.»

Teine lisas, et naised püüavad laval haarata kõigest.