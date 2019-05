Näitleja Märt Avandi tegi poolmaratonil uue rekordi

«Teadmiseks neile, kes asjast midagi ei jaga, see on täitsa tubli harrastaja tulemus ja väärib tunnustust, raudselt! Teadmiseks neile, kes teemat hästi jagavad ja/või suudavad oluliselt kiiremini silgata, hoidke oma rekordid enda teada ja tunnustage ka,» lisas mees jooksul saadud medali pildi juurde.

Ta tegi oma kogemusest väikese, kuid konkreetse, kokkuvõtte: «Võin vaid öelda, et jõudsin koju ja kindlasti jõudis ka võit koju, mitte küll otseselt minu koju... Püsisin esimesed 500 meetrit kindlalt juhtgrupis ja esikoha konkurentsis, aga siis avastasin, et on tõusnud kerge tuul, millega ma ei osanud arvestada ja kuskil teisel kilomeetril tabas veel üks tagasilöök, kus ma järsku tundsin, et hingeldan ootamatult palju ja et ma lihtsalt ei jõua joosta! Jätkasin siiski liidri jälitamist ja jõudsin finišisse napp pool tundi peale võitjat.»