Miss Raplamaa Anette Tammik: terve Eesti on kollane

Iga valimise eelsel ajal arutatakse selle üle, kas valimisõigust peaks 18-eluaasta pealt allapoole langetama. Kuigi seda lüket ei ole veel tehtud, et nt 16-aastaseks saaksid samuti valimas käia, siis leiab Miss Raplamaa 2019 võitja Anette Tammik, et seda peaks tegema.

«Usun, et see vanus oleks 16, sest inimene on siis juba piisavalt suur ja iseseisev, et maailma asjadest aru saada,» sõnas Tammik.

Anett ütles, et tema on valimas käimisest huvitatud, aga kõigiga nii pole.

«Noored on nii erinevad ja kõigil on nii erinev vaatepilt, et usun, et kõigil on oma nägemus asjast. Tahan uskuda, et suurem hulk noori ei valiks,» ütles ta.

Anette Tammik. FOTO: Konstantin Sednev

Rääkides aga erakondades ja poliitikutest, mis tänapäeva noortega sümpatiseerivad, sõnad neiu, et tema eakaaslastele meeldib Reformierakond.

«Olen kuulnud ütlust, et terve Eesti on kollane,» ütles ta. «Seda panevad tähele ka noored ja usun, et see, mis on populaarsem, siis see ka peale läheb,» lisas ta.

Anett selgitas ka, miks nii on. «Noored ei mõtle nendele asjadele (poliitikale) sügavuti, enamasti langetatakse otsus just populaarsuse nimel,» ütles ta ja lisas, et Kaja Kallas on noorte seas väga sümpaatne.