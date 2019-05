Maailmarändurid Katri Kats ja Juhani Särglep käisid «Õhtu!» saates rääkimas oma viimase aja tegemistest. Samuti rääkisid noored avameelselt pealtnäha unistuste elu pahupoolest. «Mõni päev on see, et ma ei taha seda kaamerat nähagi,» sõnas Katri Kats. Vaata videost lähemalt!