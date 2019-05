Täna möödub Maast tohutu asteroid, mis võib kokkupõrke korral elu planeedil hävitada

USA kosmoseagentuuri NASA arvutuste kohaselt on asteroid 3-kilomeetrise läbimõõduga, vahendab Daily Star . Kui taevakeha läheneks Maale «õige» nurga alt, võiks kokkupõrke tagajärjel kliima sedavõrd muutuda, et elu Maal oleks võimatu.

NASA arvutuste kohaselt on igal kosmosekivil, mis on rohkem kui ühe kilomeetri laiune, potentsiaal elu Maal hävitada.

NASA kavatseb peagi katsetada planeedikaitse süsteemi, mille raames rammitakse üht asteroidi kiirusel 21 700 kilomeetrit tunnis sõitva kosmoselaevaga. Eksperimendiga loodetakse tõestada, et asteroidide liikumistrajektoori on võimalik muuta.

NASA ennustuste kohaselt võib Maa nelja aasta pärast kokku põrgata 200-meetrise asteroidiga. Tõenäosus, et see juhtub, on üks 30 miljonile – see on kolm korda tõenäolisem kui võita Vikinglotto jackpot.