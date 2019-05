Video: mees leidis metalliotsija abil 1,5-kilogrammise kullakamaka

Cooki teatel on kullatüki leidnud mees ta sõber, kuid soovib jääda anonüümseks. Kullatüki leidja oli öelnud, et leidis selle maapinnast 45 sentimeetri sügavuselt.

Kullaotsimine ja –kaevamine on eelkõige harrastus, kuid on ka neid, kelle jaoks on see igapäevatöö.