ELU24 TEL AVIVIS: kisub tormiks - täna öösel selgub, kes võidab Eurovisiooni lauluvõistluse ja kuidas läheb Eestil!

Victor Crone lubas eile, et annab tänases finaalis endast parima ja elab laval välja kõik emotsioonid.

Hurraa! Kätte on jõudnud kauaoodatud finaalipäev ning juba täna hilisõhtul (loe: öösel) selgub, kes võidab Eurovisiooni lauluvõistluse. Elu24 on kohapeal, et tuua teieni kõige põnevamad hetked nii kirjas, pildis kui ka videote vahendusel!