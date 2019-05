Telenägu Madli Vilsar sai uue lemmiku, kes mahub ilusti kotti ära

My everything ❤️ Saage tuttavaks, tema on Yoko! Meie pere kõige noorem ja nunnum liige. Kes mind vähegi isiklikult tunneb, teab kui kaua ma seda hetke olen oodanud. Pisarake silmas kirjutan, kui väga ta on minu maailma paremaks muutnud ja hinge aidanud, sest nendel pisikestel karvapallidel on lihtsalt maagilised võimed. ❤️ Kallis Yoko, ma luban, et olen sulle alati parim kaaslane, perenaine ja emme! 🌸 ☀️UPDATE! Võitja loositud ja River Islandile edasi antud :) Aga mul on teile ka väike üllatus GIVEAWAY! Päike on väljas ja tuju on hea, seega valmistu kevadeks koos meiega ja tag’i kommentaaridesse, keda pead sina oma pereks!? Kõigi osalejate vahel loosin 6.mai välja 100 euro väärtuses River Islandi Ülemiste või Viru keskuse poe krediiti, mida saad juba oma kallimatega jagada. #ThisisFamily #ImwearingRI #RiverIslandEesti #ad

