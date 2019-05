Video: pöörane ärimees püstitas rekordi, sukeldudes maailmerede kõige sügavamasse kohta

Enne teda on väga sügavale jõudnud kaks inimest, kuid tema sukeldus neist sügavamale, püstitades rekordi, teatab livescience.com.

«Seal oli väga vaikne. Teadsin, et mind ümbritses suur rõhk, kuid olin kindel, et minu kaitsekookoniga midagi ei juhtu,» sõnas sukelduja.

Vescovo sõnul on jõudnud mikroskoopilised plastikutükid isegi Mariaani süvikusse väga sügavale.

Vescovo rahastab Five Deeps projekti, millega uuritakse, palju maailmameres on mikroplastikut, kaas arvatud mereloomades ja –taimedes.

«Osa neist loomadest olid väikesed ja läbipaistvad. Teised natuke suuremad ja kummalise kujuga, mis on suurel sügavusel elades eeliseks,» sõnas ärimehest mereuurija.

Mariaani süvik asub Vaikse ookeani lääneosas, olles kõige sügavam koht maailmameres. See on 2550 kilomeetrit pikk ja keskmiselt 69 kilomeetrit lai.

Rõhk Mariaani süviku põhjas ulatub 1086 baarini, mis on rohkem kui tuhat korda kõrgem atmosfääri standardrõhust merepinna kõrgusel.

Victor Vescovo on USA endine mereväelane ja eriüksuslane, kes on lõpetanud Massachusettsi tehnoloogiainstituudi ja Harvardi ärikooli. Ta on mitmete kaitsetööstusfirmade juhtkonnas, rahastades ka teadusprojekte.