Valetamise ränk hind: noor juutuuber on kaotanud 24 tunniga enam kui kaks miljonit fänni

19-aastasel YouTube'i ilublogijal oli veel reedel 16 miljonit jälgijat, kuid pühapäeva pärastlõunaks oli see langenud 14 miljoni peale, kirjutab CNN . Praeguseks on number langenud 13,8 miljoni peale ja langeb veelgi.

Aga miks kaotab James Charles niivõrd palju toetajaid? Paistab, et see on tingitud tülist oma kauaaegse mentori ja teise iluguru Tati Westbrookiga.

Draama algas aprillis, mil Charles postitas Instagram storysse Sugar Bear Hair toidulisandite reklaami. Aga hiljem tuli välja, et see on Westbrooki enda firma Halo Beauty suur rivaal. Naine süüdistas meest selles, et ta ei toeta teda piisavalt, ja tundis end reedetuna. Charles vabandas hiljem naise ees.