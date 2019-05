ELU24 TEL AVIVIS: Sahlene, kes laulis kord Eesti kolmandaks, on Victor Crone peale pisut kade - miks küll nii?

42-aastane Sahlene, kes tänavu laulab tausta «X Factorist» tuntud Michael Rice’i ballaadile «Bigger Than Us», sõnul tunneb ta end jälle Eurovisioonil väga hästi ning tunnistas ka, et talle meeldib see lauluvõistlus väga.

«Ma soovin, et saaksin Eestisse tagasi tulla, võib-olla sooloartistina. See on mu unistus,» teatas lauljatar ning tunnistas, et on juba ka mõne Eesti artistiga asja arutanud.

Mida arvab Sahlene aga sellest, et rootsi poiss esindab tänavu Eestit? «Ma olen natuke kade,» sõnas Sahlene humoorikalt. «Mingi mõttes on see tegelikult suurepärane, sest see tähendab, et ka mul on võimalus tagasi tulla. Ma olen Victori üle õnnelik ja mul on hea meel ka Eesti pärast, sest see on hea lugu.»