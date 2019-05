Teadmata kadunud Madeleine McCanni vanemad tähistavad täna tüdruku 16. sünnipäeva

Gerry ja Kate, kes on alates 2007. aastast Portugalis kadunud kadunud Madeleine McCann otsinud, teatasid tüdruku ametlikul Facebooki lehel, et tähistavad plaanipäraselt tema sünnipäeva, kirjutas The Sun. Vanemad lisasid, et ei lõpeta kunagi tema otsimist.

«Palju õnne 16. sünnipäevaks, Madeleine! Me armastame sind ja me ootame sind ja me ei anna kunagi alla,» kirjutasid vanemad.

51-aastane Kate ostis tüdruku magamistuppa mõeldud kingid. Madeleine'i magamistuba ei ole pärast tema kolme-aastaselt kadumist muudetud.

Perekonnasõber sõnas: «Me palvetame ja meenutame teda, aga seal on ka kook ning kingitused, et tähistada tema 16-aastaseks saamist, mis on tähtis iga.»

Elu24 kirjutas 6. mail, et Madeleine McCann kadumises selgus uus kahtlusalune, kelleks on Saksa pedofiil Martin Ney.

Ney kohta avaldas andmeid Madeleine McCanni kadumist algselt uurinud Portugali politseinik Gonçalo Amaral, kes varem kahtlustas, et tüdruku vanemad Kate ja Gerry McCann on lapse surmaga seotud ja üritavad seda kinni mätsida.

Ney kannab praegu vanglakaristust kolme lapse mõrva ja kümnete laste seksuaalse ärakasutamise eest.

Ta mõrvas kolm väikest poissi aastatel 1992, 1995 ja 2001.

Ney anti Saksamaal kohtu alla 2012, viis aastat pärast Madeleine McCanni kadumist.

Ney on uurimise uus kahtlusalune põhjusel, et Madeleine’i kadumise ajal oli ta Portugalis Algarves, töötades turistide majutuspaikades. Lisaks sobib selle mehe profiil isikuga, keda nähti McCannide majutuspaiga lähistel kandmas süles pidžaamas last. Lapsega meest näinud ei osanud siiski öelda, kas mehe kätel võis olla Madeleine.

Tegemist ei ole esimese korraga, mil Madeleine kadumise uurimisega seoses kerkib Ney esile. Portugali ja Briti politsei uuris selle mehe elu ja tegevust ka 2010. aastal, kuid siis nappis tema kohta andmeid.

Hiljuti lisandus Saksa politsei poolt edastatud informatsioon, mille tõttu sai Neyst põhikahtlusalune.

Kate ja Gerry McCann. FOTO: POOL / REUTERS

50-aastane Gerry McCann ei ole enda sõnul veel lootust kaotanud ja ta loodab, et tütar, kes praegu peaks olema 15-aastane, on seni elus.

«Ta on kindlasti mitmeid raskusi kogenud, kuid mu sisetunne ja süda ütleb, et ta on elus,» lausus isa.

«Me ostame Maddile ikka kingitusi, sest lootus sureb viimasena. Me ootame teda väga tagasi,» lisas isa.