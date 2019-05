Fännid tahavad, et New Yorgi linnavalitsus püstitaks Stan Lee tähistamiseks ausamba

Stan Lee oli üks menuka koomiksikirjastuse Marvel Comics loojaid. Koos Jack Kirby ja Steve Ditkoga lõi ta arvukalt fantastilisi kangelasi, neis tuntumad Ämblikmees, Hulk, X-Mehed, Must Panter, Daredevil ja paljud teised. Tema fantaasia ja talent olid mängus ka Sipelgamehe, Raudmehe ja Thori sünni juures. Lisaks koomiksite loomisele oli Lee tegev ka filmitööstuses ja mängis ise telesarjades ja filmides.

Nüüd, kui Marveli järgmine film «Tasujad: Lõppmäng» on saanud suureks kassahitiks, soovib šotlasest fänn David Gourlay, et Stan Lee auks rajataks tema kodulinna New Yorki ausammas.