Seksikas galerii: Anu Saagim ja Kethi Uibomägi heitsid ülerõivad seljast ning näitasid pesumoodi

Detailidena kasutatud läbikumavad võrkkangad lisavad sensuaalsust ja toonitavad naiselikkust. Rõhk on see aasta pigem just efektkangastel ja tekstuursetel pealispindadel kui printidel ja mustritel. Aktsenti lisavad ka peenikesed, ristuvad ja seotavad paelad.