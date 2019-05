Kõrrevaba väljakutse kogub tuure: plastikkõrtest loobus ka räppar Pluuto

Võsu räpipunt 5miinust rääkis ETV saates «Terevisioon», et lõid piltlikult öeldes rusikaga lauale ja otsustasid oma kontsertidel plastikkõrred ära keelata. Eesmärgiga liitusid ka räppar Genka, kes juba kümnendi eest kilekottide vastu võitles, ja lauljatar Laura Põldvere.

Vastav tingimus pandi rider’isse kirja ja sama kutsuti tegema mitmed teised Eesti artistid, nende seas NOËP, kes on samuti keskkonnateadlike valikutega silma paistnud, ja Terminaator. Plaani on heaks kiitnud ka räppar Metsakutsu.

«Terevisioonis» rääkis 5miinuse räppar Estoni Kohver, et järgmisena saab väljakutse noor Soundcloudi hitimeister Pluuto. «NOËP, Kristel Aaslaid ja keegi oli veel... Lemsalu Liis ka äkki. Mingi nimekiri oli, mul pole kõik meeles praegu,» ütles Kohver.

Pluuto on juba üleskutsega kaasa läinud ning postitas reedel Facebooki pildi, kus on näha rider’isse lisatud korraldustingimust: «Korraldaja hoolitseb selle eest, et kontserdil/festivalil, kus Pluuto esineb, ei serveeritaks jooke ühekordsete plastikkõrtega.»