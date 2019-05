Mida arvavad venelased Eestist?

Me näeme, et Eesti valitsus tahab oma elanike seas vene keelt tappa. Ma ei ole näinud Tallinnas mitte ühtegi ametlikku venekeelset teksti. Aga vene keel on emakeeleks 25% riigi elanikest. Kas see on siis demokraatia?

Me teame, et Eestis on hea majandus. Aga me teame, et sellesse Eesti majandusse on söödetud palju eurorahasid. Eesti tegeleb Vene vastase propagandada ja Brüssell maksab selle eest head raha.

Elena Correy, sündinud ja kasvanud Nõukogude liidus

Ma arvan, et suur osa eestlaseid on depressioonis. Kui ma käin YouTube’is uurimas tänapäeva Eesti elu, siis mind üllatavad, kui negatiivsed kommentaarid on suunatud venelaste ja Venemaa suunas. Venelasena ei ole mul üldse aega Eesti peale mõelda, kuidas siis eestlastel on nii palju aega, et rääkida ja mõelda halba Venemaast? Liiga palju vaba aega, adresseerimata isiklikud probleemid, raha? Milles probleem on? Jah, teie riik elas läbi halva perioodi, aga samamoodi läks ka Venemaaga. Ma tundsin kommentaare lugedes nagu ma oleks sitaämbrisse astunud. Ma ei tahaks seal elada.

Rustam Muginov

Väike riik, mis leiutas suurepärase tarkvara toote. See oli väga hea ning ilma vigadeta enne kui Microsoft Skype’i ära ostis.

Ilana Halupovich, lahkus 1973. aastal 13-aastaselt Lätist Iisraeli

Stereotüüpne ja tavaline nali on see, et eestlased on aeglased. Kõik baltlased on aeglased, aga eestlased on kõige aeglasemad.

Ma olen mitme eestlasega kohtunud – juutidega Eestist, venelastega Eestist, eestlastega ise. Ma olen rääkinud enda paljude ameeriklastest ja inglastest sõpradega, kes on riiki külastanud, ja keegi meist ei tea, kust see stereotüüp pärit on. Aga see on olemas.

Andrej Kesarijskij