Roald Johannson kohtus EKRE valijatega: kui siin oleks hea elu, poleks EKRE saanud kolme protsentigi

Pärast kevadisi parlamendivalimisi selgus, et mõni pealinna inimene ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes oleks valinud EKREt. Kes need valijad siis on ja mida nad elust arvavad? Roald Johannson teeb tiiru valmisringkonnas, kus EKRE teistel erakondadel selja prügiseks tegi.