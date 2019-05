Ülemused «murest mustad», Mart Juur loobub Eurovisiooni kommenteerimisest

«Jah, muidugi on ERRi ülemused murest mustad. Esiteks on nad meie suured fännid ja teiseks peavad nüüd seletama, et tegu pole süvariigi pealetungi ja sõnavanaduse piiramisega. (Tore kirjaviga sisenes teksti käigu pealt, jätan selle «sõnavanaduse» siia sisse). Kinnitan teile, paanikaks pole põhjust, vabariik seisab kindlalt nagu sibul ja kala. Kaks laiskvorsti teatasid Raadio 2 bossile Kristo Rajasaarele, et me Eurovisiooni ei kommenteeri ammu enne valimisi, vist juba jaanuarikuus, kui Jüri Ratase teisest valitsusest polnud veel paha haisugi,» selgitas Juur, et nende lahkumise taga pole poliitilised põhjused.