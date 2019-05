Väärikas vananemine! 50-aastane Jennifer Aniston poseeris topless

«Sõprade» staar lükkab ümber ka kõik kuulujutud, et ta hetkel kellegagi deidib ning eitab sedagi, et tema ja eksabikaasa Brad Pitti vahel midagi romantilist oleks, vahendab The Sun.

Kuigi Jennifer räägib intervjuus, et on armastuseks valmis, ei aja ta seda ise mingil moel taga. A-listi staar tunnistab hoopis, et tema hektiline ajakava ei võimalda talle palju vaba aega.

Harper's Bazaari fotosessiooni jaoks heitis Jennifer ka rinnahodja seljast ning kommenteeris ajakirjas ka oma otsust: «Ma tundsin end täiesti normaalselt. Ma arvan, et me kehad on ilusad ja ma arvan, et olenemata vanusest on oluline end oma kehas mugavalt tunda ning oma keha ülistada. Selle ümber ei tohiks olla mingit häbi või ebamugavustunnet.»