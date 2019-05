Buckinghami palee kinnitab: Meghan Markle hakkas sünnitama!

The Sun teatab, et Briti prints Harry abikaasa Meghan on hakanud sünnitama. Buckinghami palee teatel hakkas sünnitus täna varajastel hommikutundidel.

Kõigi eelduste kohaselt sünnib kuninglik beebi täna Londoni lähedal asuvas Windsori lossis. Prints Harry on terve päeva olnud Meghani kõrval.

Fännid on Windsori lossi ees kuningliku beebi tulekuks valmis, kaasas kingitused ja Briti sümboolika. Vaata pilte galeriist!

Prints Harry ja Meghan Markle. FOTO: EMPICS Entertainment/ScanPix

Kensingtoni palee teatas mullu oktoobris, et 34-aastane prints Harry ja 37-aastane Sussexi hertsoginna Meghan ootavad perelisa. Harry ja Meghan abiellusid möödunud aasta kevadel.

Sussexi hertsogipaari esimene laps teeb kuninglikus peres ajalugu, sest on esimene angloameeriklane sinivereliste peres.

Varasemast on teada, et Meghan soovis minna kuninganna jälgedes ning plaanis ämmaemanda abil kodusünnitust Frogmore'i majas, kuhu hertsogipaar äsja sisse kolis.

Harry ja Meghan on öelnud, et ei annavad sünnitusest teada, kui aeg on küps. Kui Cambridge'i hertsoginna Kate Middleton tõi lapsed ilmale Londonis St. Mary haiglas, mille trepil teatatakse tava kohaselt ka lapse sünnist, siis Harry ja Meghan on selle variandi välistanud.

Nii Meghan kui Harry on öelnud, et tahavad oma lapsele tagada võimalikult tavalise lapsepõlve. Nende esimene laps on troonipärimisjärjestuses prints Charlesi, prints Williami, Williami laste ja Harry järel seitsmes.

Kihlveokontorid pakkusid, et lapse nimeks saab tõenäoliselt Diana, Victoria, Albert, Alice või Phillip. Kuna kuningliku perekonna kodulehel on reserveeritud lehed prints Arthuri, prints Jamesi ja prints Alexanderi nimele, on spekuleeritud, et tulevased vanemad juba teavad, et sünnib poiss.

Allikate väitel on Sussexi hertsogipaaril plaan pärast lapse sündi kolmeks aastaks tööasjus Aafrikasse kolida. «Läbirääkimised on veel algfaasis, kuid plaan on leida hertsogipaari ülemaailmsele positiivsele võimule uus väljund, kõige tõenäolisemalt Aafrikas,» ütles üks allikas The Sunday Timesile.