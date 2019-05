Video: «IT-osakonnast» tuntud briti koomik filmis Tallinnas reisisaadet - vaata, kui palju ta meie riigi koha teab

Richard Ayoade, kes mängis Briti komöödiasarjas «IT-osakond» sotsiaalselt arglikku Maurice Mossi, on 2015. aastast seotud reisisaatega «Travel Man» . Saates tutvustatakse maailma erinevaid paiku, kus ollakse 48 tundi.

Lisaks võttemeeskonnale on Ayoadel alati kaasas ka külaline, kelleks on tavaliselt mõni Suurbritannias tuntud isik. Tallinnas oli selleks modell, tele- ja raadiosaatejuht Alice Levine .

Richard: «See on Balti riik.»

Alice Richardile: «Kas see oli nimekirja algus ja lõpp või oli sul veel midagi öelda?»

Giid: «Ossa. Mul on siis päris paljud tööd ees.»

Richard: «Ma arvasin, et mul läks päris hästi.»

Richard pakkus välja, et giid võiks kõige ees minna, sest tema ei tea, kuhu nad minema peavad.

«Travel Man: 48 Hours in Tallinn» oli Channel 4 eetris 29. aprillil.

«Kuuuurija» kajastas 27. veebruaril oma portaalis läbi tähelepaneliku lugeja, kuidas Richard ja Alice saadet filmisid. Pildilt on näha, kuidas Richard ja Alice, kes on mähitud paksudesse jopedesse ja veavad seljataga reisipagasit, teed ületavad. Taamal vasakul on näha vanalinna torni.