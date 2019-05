Klõps: Ott Kiivika tütar Amani pani Euroopa meistrivõistlusel võistlusvormiga seinad rappuma

Nooruke Amani Kiivikas vallutab juba usinalt fitnessilavasid ja olgugi, et sellel korral jäi neiu napilt poolfinaalist välja, on Amani kogemuse eest ääretult tänulik. «Teame mida paremini teha ja oluline on see, et kogu kompotiga ise rahule jäime. Nüüda aga nautima!» kirjutab Amani Instagramis.