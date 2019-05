Teleajakirjanik Eeva Esse võtab ette väljakutset pakkuva ülesande

View this post on Instagram

Täpselt samal ajal kolme nädala pärast oleme @sporttravel_estonia pundiga Põhja-Saksamaa teedel, et varavalgest päikeseloojanguni sadulas maha vändata 300 km. Kõige suurem võit oleks see, kui finišijoone sama suure naeratusega suudaks ületada 🤞😅 Foto: @jakefarra @sportlandeesti @deutschland_klassiker #mecklenburgerseenrunde