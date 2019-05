Mida kirjutavad välismaa väljaanded Eesti kohta?

Politico on puhtalt poliitikale keskenduv väljaanne ja pole ka imestada, kui Eestis toimuv seal kajastust leiab, sest parempoolseid vaateid peetakse ju nii halvaks.

Aga kas Eesti leiab äramärkimist ka teiste väljaannete poolt? Mida Eestis kirjutatakse? Mis pilt meist maailmale jääb?

CNN

Cable News Network ehk CNN avaldas eile uuringu põhjal tehtud loo, kus vaadati, mis riigid on kõige õnnelikumad ja vihasemad. Eesti kohta toodi statistikast välja, et tegu on kõige vähem vihasema riigiga.

BBC

Briti online-väljaanne kirjutas 1. mail loo, et Eesti «paremäärmuslikud» ministrid alustasid oma ametiaega küllaltki raskesti, kui üks ministritest juba tagasi astus. Artikli esipildiks on suurelt poeg ja isa Martin ja Mart Helme, kes teevad sõrmedega OK žesti.

Jutt käib siis vaid kaks päeva ametis olnud EKRE liikme Marti Kuusikuga.

Marti Kuusik. FOTO: Tairo Lutter / Postimees/Scanpix

ASIA TIMES

Aasia elu kajastav online-väljaanne mainis Eesti ära oma 23. aprilli artiklis pealkirjaga «The Middle East’s other tech powerhouse».

Pikas artiklis on Eestis mainitud ühe korra ja seda positiivse nurga alt.

Lõik on tõlgitud tervel kujul, kuid teksti kontekstist välja võetud.

«Sellele lisaks, Araabia Ühendemiraatide valitsus tegutseb proaktiivselt ja liidab tehnoloogiad, nagu tehisintellekt ja plokiahel, igapäevaste tegevustega valdkondades nagu veejuhtimisest hariduseni. Strateegiliselt sarnaselt nagu väikesed tehnoloogiliselt fokuseeritud majandused nagu Singapur ja Eesti, püüab AÜE valitus näidata eeskuju erasektori firmadele. See toimib.»

Fox News

Ameerika Ühendriikide uudisteportaal Fox News avaldas 18. aprillil loo Eesti ja Venemaa presidendi eesootavast kohtumisest.

Mis kohtumise ajal aset leidis, sellest pole räägitud.

President Kersti Kaljulaid Kremlis Vladimir Putiniga kohtumas. FOTO: Konstantin Sednev

The Guardian

Briti väljaanne kirjutas eile loo sellest, kuidas Mart Helme kutsus president Kaljulaidi «emotsionaalselt ülesköetud naiseks».

The New York Times

NYT väljaande Euroopa uudised tegid 1. mail uudise Mart ja Martin Helme käega tehtud OK žestist, mis toob pealkirjas välja, et tegu võib olla valgete ülemvõimu tähistava märgiga.

Pildil Mart Helme. FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees/Scanpix

News AU

Austraalia väljaanne news.com.au kirjutas 17. jaanuaril kokkuvõtva loo kõige kõrgematest kiirustrahvidest maailmas. Eestit on mainitud kahel korral. Esimesel korral on Eesti kümne «parima» riigi hulgas, kus enam kui 20 kilomeetrise tunnikiiruse korral on trahv 626 Austraalia dollarit, mis annab meile tabelis kolmanda koha.

Punase tule alt läbisõitmise tabelis oleme kümnendad, kui me trahvime sõitjaid 313 Austraalia dollari suuruse trahviga.

Global News

Kanada väljaanne avaldas selle aasta 26. aprillil uudise, kus Briti Columbia osariigis asuv linn Victoria püüab alusta pilootprojekti, kus kõik 19-aastased ja nooremad saavad tasuta ühistranspordi.

Linnavalitsus võttis vastu idee oma kodanikele tasuta transporti pakkuda, aga praegu on arutelu selle üle, kes selle eest maksab. Provints seda teha ei taha. Teada ju on, et tasuta transport pole siiski päris tasuta.

Victoria linnavalitsuse liige Sharmarke Dubow sõnas, et kuigi seal piirkonnas on tegu originaalse ideega, on inspiratsiooni saadud Kingstonist, Ontariost, Luxembourgist ja Eestist.

The Washington Post

USA üks tuntumaid väljaandeid ja Watergate skandaali kajastanud uudisteportaal kirjutas eile samasuguse loo nagu The Guardian ehk selle, kus Mart Helme kutsus president Kaljulaidi «emotsionaalselt ülesköetud naiseks».

TMZ

USA suurim kõmuportaal TMZ kirjutas eelmise aasta 9. novembril loo sellest, kuidas Eesti seitsmevõistleja Grete Šadeiko käis koos abikaasa Robert Griffin III ujumas.

Robert Griffin III ja Grete Šadeiko. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Boston Globe