Pidutsemise tõttu lapsest ilma jäänud Hayden Panettiere tüli kaasaga lõppes vägivallatsemisega

«Ma olen šokis,» ütles ta enne, kui mainis Hickersoni vägivaldset minevikku. «Ma teadsin, et ta isal oli füüsiliselt vägivaldne. Kuid ma ei oleks eales uskunud, et ta Haydenile nii teeb. Kui ma oleksin seda arvanud, oleksin sellest rääkinud.»

Eelmise aasta novembris rääkis allikas Us Weeklyle, et tütre kolimine Ukrainasse on seotud näitlejanna uue suhtega. Paar pidutseb palju ning see pole tervislik elukeskkond pisikesele tütrele.