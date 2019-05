Algab uus eurolaulu ajastu: Eesti delegatsioon läheb Eurovisioonile hea enesetundega

Eestit esindab tänavusel Eurovisioonil Victor Crone lauluga «Storm». Eesti delegatsioon suundub Tel Avivi 4nda mai hommikul ja juba pühapäeval ootab neid ees esimene proov. «Ootame isegi põnevusega palju asi arenenud on, sest osaliselt tehakse etteastega seonduv lõpuni valmis Tel Avivis. Keskne idee on sarnane Eesti Laulu finaaliga, aga kõike on edasi arendatud,» on Eesti delegatsiooni juht Tomi Rahula sõidu eel positiivselt meelestatud ja lisab, et kohe pühapäevases lavaproovis salvestatakse Victor Crone lõpp-etteaste jaoks vajalikud eriefektid.