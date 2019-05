Pildid: eakahooldaja osutus vargaks

Salvestised paljastasid, et 60-aastane eakahooldaja Susan Stuart varastas 86-aastase kliendi Debbie Faithi käekotist raha, tehes seda korduvalt, teatab plymouthherald.co.uk.

Pere teatel hooldas Stuart lesestunud Faithi mitu aastat ja varem nad usaldasid seda naist.

Kuid siis tekkis perel kahtlus, kui eaka naise lapselaps märkas, et vanaema rahakotis on vähem raha, kui oleks pidanud olema. Lisaks kaamerale pöördus pere ka politsei poole ja politsei andis neile märgistatud viienaelase, mille nad panid Debbie Faithi käekotti. Varas võttis ka selle ja jäi vahele.

Kohtu andmetel varastas Stuart 2017. aasta detsembrist kuni 2018. aasta veebruarini eakalt naiselt 30 naela (35 eurot), kuid Stuart eitas vargust.

Susan Stuart varastas oma kliendi Debbie Faithi käekotist raha FOTO: Marie Cole / SWNS /Scanpix

Stuart sõnas kohtus, et ta klient andis nõusoleku ta käekotist võtta raha, mis pidi minema hädavajalikeks kuludeks, näiteks postipakkide saatmiseks.

Kohtunik Paul Darlow sõnas, et tegemist võib olla küll väikese summaga, kuid märksa tõsisem on asi, et eakahooldaja pettis nii oma kliendi kui kliendi pere usaldust. Ta on süüdi ja karistust väärt.

Stuart töötas firmas Caremark. Firma peatas pärast varguse ilmsiks tulemist temaga töölepingu ja ta andis siis lahkumisavalduse.

Kohtus näidati pere salakaamerate lindistusi, millel on näha, kuidas Stuart kliendi käekotist mitmel korral raha võtab.

Lindistustel on ka see, et kõndimisraskustega Faith lahkub kahel korral ruumist ilma, et Stuart talle tähelepanu pööraks.

«See hooldaja on vastikuse kehastus. Tema pärast pidi minu vanaema kannatama ja ta süüdistas vanaema valetamises. Kohus tegi õigesti, et ta süüdi mõistis,» sõnas Debbie Faithi lapselaps Jodie Faith-Brown.

Faithi pereliikmete arvates ei tohiks Stuart enam eakahooldajana töötada.

Susan Stuart varastas oma kliendi Debbie Faithi käekotist raha FOTO: Marie Cole / SWNS /Scanpix

Debbie Faithi abikaasa Douglas suri viis aastat tagasi ja siis palkas pere naisele hooldaja.

Faithi sõnul ei olnud tal aimugi, et hooldaja tema tagant raha varastas.

«Susan Stuart hooldas eakat Debbiet mitu aastat ja me usaldasime teda. Me ei oleks iialgi arvanud, et ta võib vargaks osutuda,» sõnas pere.

Debbie Faith elas varem Londonis, töötades sekretärina. Tal on neli last, 11 lapselast ja 20 lapselapselast.