Video: Brigitte Susanne Hunt, Grete Klein või Liis Lemsalu - kellele neist annaks Uudo Sepp korvi?

Nimelt mängiti «Õhtu!» saates «Vasta või söö» mängu, kus saatekülalistel tuli valida, kas nad vastavad küsimustele ausalt ja keerutamata või peavad sööma laua pealt mõne toidu. Rõngapasteet, seakeel, tursamaks või molluskikoks - need oli vaid mõned valikud!

«Tulikuuma» laulja leidis, et halvim valikust on Elina Born, seejärel tema ise ning kõige paremaks nimistust pidas ta Pootsmanni.

Estonil palusid saatejuhid reastada halvimad Eesti räpparid. Valikus olid Genka, 5miinust ja Reket. «Genka on kõige parem, siis on 5miinust ja siis on Reket,» teatas Estoni Kohver.