Endine peaminister Taavi Rõivas Kuusiku skandaalist: Jüri Ratas kiitis pressingu alandlikult ja vaikides heaks

Avaldame Taavi Rõivase Facebookis tehtud avalduse täies mahus ja muutmata kujul.

«Eile (üleeile - toim.) pealelõunal sai selgeks, et Marti Kuusikust ei tohi saada minister. Ometi surus Mart Helme oma soosikut edasi ning Jüri Ratas kiitis pressingu alandlikult ja vaikides heaks. Märkamata isegi Vabariigi Presidendi kõnekat ja pretsedenditut protesti ametivannete andmise tseremoonial.»

«Ratasel oli võimalus käituda peaministrina, aga ta jättis selle kasutamata, sest andis mõlemat silma kinni pigistades järele koalitsioonipartneri survele suruda ametisse mees, kes selleks mitmel põhjusel ei sobi.»

«Ma ei ole grammi eestki nõus täna (eile - toim) hommikul kõlanud põhjendustega, nagu ei olekski peaministril võimalust oma meeskonda valida. See jutt ei vasta lihtsalt tõele. Vabariigi Valitsuse seadus annab peaministrile täieliku voli ministrikandidaate ametisse nimetamiseks esitada või esitamata jätta. Peaministril on ka õigus mistahes hetkel ministri vabastamise ettepanek teha. Tõsi, selleks peab olema otsustusjulgust minna vajadusel vastuollu ministri enda või tema koduerakonna sooviga. Aga see voli on peaministril ilma igasuguse kahtluseta olemas. Nii nagu kõik ministrid, kannab ka valitsusjuht vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees.»

«Fakt, et Ratas ei võtnud initsiatiivi, vaid ootas, kuni Kuusik ise avalikkuse surve all tagasi astuks, näitab tegelikult juba uue valitsuse esimestel tundidel, et ta ei taju peaministri ameti ulatust ega vastutust.»

«Peaministri ülesanne ei ole mitte ainult istungit juhtida, peaminister juhib kogu valitsust ning vastutab kõige eest, mida see valitsus teeb või tegemata jätab. See, et kaks kollast kaarti teevad kokku punase ehk mängust eemaldamise, peaks olema teada igaühele, kes fair play reeglitest vähegi kuulnud. Kuusiku õigel hetkel väljavilistamata jätmise eest teenis kollase kaardi Ratas ise.»