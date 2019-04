Traditsioone eirav Meghan Markle tundis Kate Middletonile peale sünnitust siiralt kaasa

Hertsoginna sõbrad väitsid, et naine ei soovi end üles lüüa mõned tunnid peale sünnitust lihtsalt selleks, et meedia saaks temast ja lapsest pilti teha. Eriti peale seda, kui Kate Middleton veatu välja nägi, kui prints Louisega haigla ees poseeris.

Kuningliku eksperdi Richard Fitzwilliamsi sõnul on Sussexi-beebi sünd globaalne pidu ning ütles: «Fotode järele on tugev nõudlus ja ei pruugi olla kokkusattumus, et nad just nüüd Instagrami konto lõid.»