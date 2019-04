Video: sotsiaalmajas elavale agressiivselt käitunud kolme lapse emale kutsuti patrull

Põhja-Tallinna sotsiaalmajas elavale ja agressiivselt käitunud naisele tuli koju jõudmisel abiks saata mupo patrull. Suurema meeste seltskonnaga koos purjuanud naine eksles Pelgurannas majade vahel, ründas talle appi tulnud majanaabrit ning segases jutus selgitas mupo inspektoritele, et kodus ootab teda kolm last. Hiljem selgus, et kaks nendest olid alaealised. Sotsiaalmaja töötajatele ei olnud naise alkoholilembus uudiseks. Õnneks jõudis ema seekord koju tagasi peatäit välja magama. Milline trauma jääb aga laste hinge?