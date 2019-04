Viktoria Ladõnskaja Lobjaka lahkumisest: ei ole poliitiku rida karistada ajakirjanikke või nõuda nende karistust

Mõned päevad lahkus Eesti Rahvusringhäälingust neli aastat oma raadiosaadet juhtinud Ahto Lobjakas, kellele ei meeldinud tsensuur, mida talle taheti peale suruda. Pärast seda on Lobjaka kaitseks välja astunud mitmed avaliku elu tegelased, kes leiavad, et poliitikute sekkumine ajakirjanike tegevusse ei ole hea.

Nüüd on Lobjaka lahkumist kommenteerinud ka Viktoria Ladõnskaja-Kubits, kes leidis, et ajakirjaniku eetrist lahkumine on ühemõtteliselt halb.

Ta kirjutas Facebooki: «Ei ole poliitiku rida karistada ajakirjanikke või nõuda nende karistust või isegi anda vihjeid mittesobiva ajakirjaniku eetrist eemaldamisele. Meeldib konkreetse ajakirjaniku positsioon või ei meeldi. Kui ei meeldi, poliitikul on alati võimalus: mingu ja vaielgu ajakirjanikuga otse-eetris, aga ära pane tal suud kinni kasutades oma võimu,» sõnas poliitik.

Ahto Lobjakas. FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

«Saan aru, Rahvusringhäälingu nõukogu toimetuste töösse ei sekku (mis antud olukorras on koheselt kaheti mõistetav fraas: ei saa justkui karistada, ega ka kaitsta), aga ERR nõukogu ülesanne on hoida selle maja vaimu ja sõnavabadust. Ju siis ka tegelikult kaitsta. Juhatus peab selgitama seda otsust. Kui seda ei osata teha, siis lasku ajakirjanikul jätkata oma eetris. Olukord on emotsionaalne ja kõik dialoogis osalejad isiksused. Isiksusi tuleb nende tasemele vastavalt käidelda,» lisas ta.

Viktoria Ladõnskajale on tegu veel südameasjaga, kuna ta on üks nendest inimestest, kes on tegutsenud nii ajakirjaniku kui poliitikuna. Endine Eesti Ekspressi ajakirjanik lisas, et kui lendab järjekordse ajakirjaniku pea ja nende oponendid selle üle klaasi tõstavad, siis see ongi signaal, kus ükski endine ajakirjanik vait olla ei saa.

Lobjaka juhtumit kommenteeris ka endine peaminister Taavi Rõivas, kes sõnas, et tema Eestis ei vallandata ajakirjanikke nende poliitiliste vaadete pärast.