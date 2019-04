Järjekordse skandaali keskmesse sattunud Britney Spears võtab stressist viimast

37-aastase poplauljatari fännid on veendunud, et lauljannat hoitakse psühhiaatriakliinikus vastu tahtmist. Seepeale tabasid perekonda rängad süüdistused. Britney ilmus teisipäeval aga ise kaamera ette ja teatas, et kõik on korras – ta vajab ainult natuke rahu.

«Tahtsin öelda tere, kuna asjad, mida minu kohta räägitakse, on kontrolli alt väljunud. On kõlakad, surmaähvardused minu pere ja tiimi suunas ning veel palju hullumeelseid asju, mida on öeldud. Ma üritan enda jaoks aja maha võtta, aga kõik, mis minu ümber toimub, teeb seda ainult keerulisemaks. Ärge uskuge kõike, mida kuulete ja loete,» rääkis Spears Instagrami videos.

«Mu situatsioon on unikaalne, aga ma luban, et ma teen seda, mis on hetkel parim. Te ei pruugi seda minu kohta teada, aga ma olen tugev ja seisan selle eest, mida ise tahan! Teie armastus ja pühendumus on imeline, kuid praegu vajan ma natuke privaatsust, et tegelda raskete asjadega, mida elu minu suunas pillub. Kui te seda suudaksite, oleksin ma igavesti tänulik,» teatas Britney.