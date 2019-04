Video: ihukaitsjad poleerisid fanaatiliselt Kim Jong-uni soomusrongi

Nad poleerisid ukselähedast ala ja ust, kust Põhja-Korea liider väljus ja punasele vaibale astus. Arvatakse, et nad kontrollisid ka rongi välist turvalisust.

Teada on, et Kim tahab endast alati puhta mulje jätta ja seega oli rongi puhastamine enne jaama jõudmist osa tema imidži loomisest.

Kimi ihukaitsjad said kuulsaks 2018 Singapuris, kus nad jooksid Kimi limusiini ümber. Sama kordus selle aasta alguse Vietnami tippkohtumisel ja nüüd Venemaal Vladivostokis.

Põhja-Korea juht Kim on esimest korda visiidil Venemaal. Põhja-Korea olusid tundvate poliitikaekspertide arvates otsib Kim pärast Washingtoniga peetud tuumaläbirääkimiste ummikusse jooksmist liitlasi.

Kimi ja Putini kohtumine leiab 25. aprillil aset Vladivostoki lähedasel Russki saarel, kus on kohalik ülikool.

Kaks kuud tagasi kohtus Kim Vietnamis USA presidendi Donald Trumpiga, kuid see kohtumine lõppes väga kiiresti osapoolte seisukohtade erinevuse tõttu.

Putinile annab Kimiga kohtumine võimaluse näidata, et Venemaa mängib maailmapoliitikas seni tähtsat rolli hoolimata asjaolust, et lääs on kehtestanud Ida-Ukraina sõja ja Krimmi anastamise tõttu sanktsioone.