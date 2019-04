«Troonide mängus» näeb 15 sekundi jooksul CIA endist asejuhti

Cohenit, kes oli CIA asedirektor president Barack Obama ajal, näeb kaheksanda hooaja teises osas «A Knight of the Seven Kingdoms», teatab dailymail.co.uk.

Coheni rollist teatas CIA Twitteris, postitades foto, millel Cohenit on näha «Troonide mängu» tegelasena.

«CIAs töötades saab palju reisida, mõnikord ulatuvad reisid teistesse reaalsustesse. Meie endist asedirektorit on näha «Troonide mängu» kaheksanda hooaja teises osas,» on tviidis.

«Troonide mängu» kaheksanda hooaja teises osas näeb USA CIA endist asejuhti David Cohenit FOTO: twitter.com

CIA endise asejuhi ülesatumisest teatas esimesena ajakirjanik Alex Thomas oma Twitteri kirjutises. Thomase andmetel valisid selle sarja tegijad Coheni kõrvalrolli, kuna tal on sellise rolli jaoks sobiv nägu.

«Cohen sai 15 sekundit kuulsust, kuna ta õemees on selle sarja üks tegijatest,» lisas ajakirjanik.

Cohen märkas Thomase kirjutist ja vastas, et ajakirjanikul on vist Winterfellis head allikad.

Coheni teatel ei ole ta tegelasel nime, kuid Arya Stark vastakse, et see on nimeta mees.

Twitteri kasutajad tahtsid teada, kes on Coheni õemees ja nad said vastuseks, et see on David Benioff, kes koos Daniel Brett Weissiga on tuntud sarja kaks põhistsenaristi.

Stsenaristid ja produtsendid David Benioff (vasakul) ja D.B. Weiss FOTO: VALERIE MACON / AFP/Scanpix

«Troonide mängu» kaheksanda hooaja teise osa tegevus toimub enamjaolt Winterfellis, kus valmistutakse sõjaks Öökuninga ja tema väega.

Cohenit näeb stseenis, milles Davos Seaworth (Liam Cunningham) jagab Winterfelli elanikele süüa. Coheni tegelane ütleb Seaworthile, et suur sõda on tulemas ja ta tahaks oma panuse anda, kuid ta ei ole sõdur.

Davos Seaworth (Liam Cunningham) FOTO: twitter.com

Teine osa lõppeb stseeniga, milles on näha Öökuningat ja ta suurt armeed liikumas Winterfelli suunas.

Varem on «Troonide mängus» saanud väikese rolli briti laulja Ed Sheeran.