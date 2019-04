Kas poppikoon Britney Spears viskab tõesti mikrofoni varna?

Lauljanna Britney Spearsi isa pidi minema eelmise aasta novembris erakorralisele operatsioonile, kui tema käärsool lõhkes. Nüüd aga teatati, et lauljanna isa tervis on läinud ainult halvemaks ning perekond peab valmistuma kõige halvemaks.

Oma isa tervisliku seisundi tõttu otsis lauljanna professionaalset abi ning registreeris end sisse psühhiaatriakliinikusse. Britney otsis õigel ajal abi ning ta on suutnud ära hoida suurima läbipõlemise.

See aga kahjuks ei tähenda, et lauljanna nii pea muusikasse ja lavale naaseks. Britney'le lähedaste allikate sõnul on naine astunud muusikast kõrvale ja sellel korral on selgusetu, kas 37-aastane superstaar enam naasebki.

«Britney ainukene töö praegu on abi ning ravi saada. Ta teeb kõik, mis vaja, et terveks saada. Ja kui see tähendab, et peab laulmisest lahti ütlema, siis olgu nii. »

«Inimesed tema ümber on väga toetavad ja ei hooli summadest, millest ta ära ütleb,» ütles allikas. «Tal on juba praegu rohkem raha, kui ta kulutada suudaks. Nüüd on aeg leida seda, mida raha eest osta ei saa- õnne.»