Kontserdikorraldaja Eva Palm: vahest mõtlen, kust kohast artisti hind tekib

Artistide hinnakirja pole Palmi sõnul olemas, see tekib kogemuse pealt.

«Mõnikord öeldakse, mida nad miinimumi ootavad,» ütles Palm. Samas tõi ta näite, et artistide tasud on riigiti erinevad.

«See on täpselt, kuidas jumal juhatab. Seal ei ole mingit hinnakirja, seal ei ole mingit loogikat, mitte mingisuguseid seadusi või mõistust. Ma vahest mõtlen, et kust kohast see hind tekib,» tunnistas ta Menu vahendusel.