Noor juutuuber Karlos Kolk kelkis sotsiaalmeedias kanepiga

Karlos Kolgi, kellel on YouTube'is üle 20 000 jälgija, jagatud pildil on näha viis kotikest, kus on sees roheline aine. Kui visuaalselt võib aine puhul tegu olla millega iganes, siis selle sisu reedab kotikestele kirjutatud silt. Tegu olla veebipoe Sativa Store kanepitootega CBD.

Karlos Kolk tähistavat kanepiga 420 päeva. Tegu on Ameerika Ühendriikidest tulnud traditsiooniga, kus 420 on slängisõna kanepile, ning 420 loetav kui 4/20 ehk 20. aprill (USAs on erinevalt Eestis kuude nimetused enne päeva). Ehk traditsiooni kohaselt suitsetatakse 20. aprillil kanepit.

Pildil kasutatud lingi abil leiab Instagramist Sativa Store Tallinn lehekülje, mis teatab, et nad on avatud müügitehinguteks, kuid veebipood avatakse hiljem.

Noor juutuuber Karlos Kolk näitab tema valduses olevat kanepit.

Pakendi pealt pole näha, mida kottides olev aine täpselt sisaldab, aga CBD turustamiseks on vaja uuendtoidu luba, mida Euroopa Komisjon siiamaani andnud pole. VTA toiduosakonna peaspetsialist Airika Salumets ütles, et toiduna võib turustada kanepiõlisid, mis sisaldavad CBD-d looduslikult, mitte kanepiekstraktina.

Kuigi Sativa Store Tallinnal puudub e-pood, siis selle nime alt leitavaid tooteid on võimalik üle pealinna leida.

Lisaks on sellele sarnase nime all olemas ka Kreekasse registreeritud pood, mis samuti müüb kanepit sisaldavaid tooteid.

Uurides Sativa Store kodulehekülge, siis seal on müügi mitmed ained, mis sisaldavad kannabidiooli ehk CBD-d. Lisaks erinevatele õlidele ja pulbritele on müügis ka sama välimusega aineid, mida saab suu kaudu maunustada. Kas siis toiduna või suitsetades. Ained sisaldavad ka tetrahüdrokannabinooli ehk THC-d, mis on kanepiürdi ja mõnuaine peamine psühho­aktiivne kom­ponent.

Kuna Karlos tänab pildi peal Sativa Store Tallinnat, mis võib olla Eesti esindus, siis võib eeldada, et need tooted on sealt saadud. Toote täpne sisaldus on see, mis ütleb, kas tegu on seadusliku või ebaseadusliku tootega. Pood toob ka välja, et mitmed kanepitooted on pärit Itaaliast.

Eesti tegutseb ka sarnase nimega Sativa Tooted OÜ, mis tegutseb Rõuge vallas, ning mis inforegistri kohaselt tegutseb valmistoidu tootmise sektoris. Vastavalt kodulehele on tegu pereettevõte, mis tegeleb õlikanepi kasvatamise ja erinevate kanepitoodete valmistamisega. Sativa Tooted OÜ veebipoes ei ole müügil Karlose pildil olevaid tooteid.

Kanep

Ravikanep.ee kirjutab, et seadus eristab kaht sorti kanepit: tööstuslikku ja «narkokanepit». Tööstusliku kanepi THC-sisaldus on alla 0,2%, see kasvab enamasti pikemaks, talub paremini ilmastikku ja kasvatab väiksemad õied. Sativa Store lehel müüdavad sarnased tooted on vähem kui eelnimetatud THC kogusega. Eestis on lubatud põllul kasvatada selliseid tööstusliku kanepi sorte, mis on kantud Euroopa Liidu sordiraamatusse.

Ilma arsti ettekirjutuseta kanepi tarvitamine, omandamine (ostmine) ning valdamine on väärteod ning karistatavad rahatrahviga kuni 200 trahviühikut (800 eurot) või arestiga (kuni 30 päeva). («Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus» § 151). Kanepi metaboliidid on tänapäevaste testidega organismis tuvastatavad umbkaudu 30 päeva jooksul pärast tarvitamist.