Poliitik Jürgen Ligi kiitles sotsiaalmeedias kiiruseületamisega.

Jürgen Ligi püüdis Facebooki postitust tehes välja tuua politsei nahaalsuse kiirust mõõtmisel, aga tunnistas kogemata, et eiras politsei korraldust seisma jääda.

«Politsei on ikka täiesti ülbeks läinud oma põõsast kiiruse mõõtmisega. Istusid Jõgisoo kandis, kaugelt näha, et roheline vest, aga auto polnud isegi eravärvi Škoda, vaid suvaline pirukas ja käes ei midagi. Tulime selgelt kiiresti ühe Audiga kõrvuti ja tühjagi, ajavad käe püsti ja nõuavad tee äärde. Audi tõmbaski, ma panin ainult juurde muidugi,» teatas Ligi isegi teatud uhkusega.

Ta lisas: «Olen proovinud, kaherattalist ei võta isegi kaamera, teeb pildi ära aga sinna see jääb, a mingi Berlingo ärgu lootkugi. Ütle veel, et süvariik ei täida tellimust. Krdi Euroopa Komisjon. Mul minek õnneks päris ok juba.»