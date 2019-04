Liis Lemsalu sotsiaalmeediast: ma jälgin väga, mida postitan

«Osade inimeste jaoks tundub see lihtsalt üks sotsiaalmeediakanal, kuhu ma justkui niisama postitan asju, aga minu jaoks on see juba uue dimensiooni saanud. Ma üritan väga jälgida, mida ma postitan. Ma ei pane niisama igasuguseid pilte. Ma tahaks hoida liini, et kui sa näed mu profiili ja sa ei tunne mind, siis sa umbes saad aru, millise emotsiooni või tegelasega on tegu,» rääkis Liis Menu vahendusel.